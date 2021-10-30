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В Одессе скоро начнут реставрировать Художественный музей: ищут подрядчика (фото)

В Одессе скоро начнут реставрировать Художественный музей: ищут подрядчика (фото)

Большая реставрация не за горами: в Одессе уже приступили к поиску подрядчика, который займется преображением дворца Потоцких, в котором располагается Художественный музей.

Подрядчика для реставрации Одесского худмузея будут выбирать 22 ноября

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Соответствующий тендер уже появился на сайте госзакупок ProZorro. Заказчик работ – областной департамент капитального строительства и дорожного хозяйства. Цена вопроса – почти 143 миллиона гривен.

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Аукцион по выбору компании-подрядчика, которая будет заниматься реставрацией музея, состоится 22 ноября. Согласно объявленному договору, завершить работы должны будут до конца 2022 года.

реставрация худмузея, тендер

Что хотят сделать в одесском Художественном музее?

Что должен будет сделать победивший на аукционе подрядчик? Перечесть все очень сложно: тендерная документация по предстоящим работам – это документ в несколько десятков страниц.

В памятнике архитектуры усилят перекрытия, отремонтируют крышу и полы, обновят стены, приведут в порядок лепной декор.

Будут отреставрированы фасад здания и фонари. Во дворце проведут гидроизоляцию, переместят санузлы, заменят канализационные трубы и радиаторы, установят систему кондиционирования, вентилирования, пожарной безопасности и оповещения. Будет оборудован лифт и установлено новое освещение.

Предполагается и благоустройство территория рядом с дворцом. Здесь разберут асфальтобетонный слой и обустроят новые тротуары, отреставрируют ограду, установят новые урны и скамейки, преобразуют газон.

Одесский худмузей, двор

Напомним, статус Национального Одесский худмузей получил 14 октября, в день 60-летия покойного директора музея и художника Александра Ройтбурда. Этим же Указом президент поручил Одесской облгосадминистрации и облсоветут проработать вопрос о присвоении музею имени Ройтбурда.

Еще больше интересного об Одесском худмузее:

Фото и скриншот автора

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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