Одесский железнодорожный вокзал: «платформенные» прививки и поразительная тишина (фото)

Сейчас, в период «краснозонья», Одесский железнодорожный вокзал поражает тишиной и полным отсутствием обычного вокзального ажиотажа. Впрочем, очередь и некоторый ажиотаж на территории вокзала отыскались: здесь, на платформе №1 открылся пункт вакцинации от COVID-19.
Пункт вакцинации на Одесском вокзале: спешим к платформе №1
Пункт открылся в 11 часов утра, к половине первого дня уже выстроилась очередь, далее очередь только росла.
Вакцинируются и те, кто работает на вокзале, и те, кто, узнав о новом пункте вакцинации, решили привиться именно здесь.
Кто-то слегка возмущается: думали, что тут будет без очереди. Кто-то терпеливо ожидает.
Молодая женщина признается: прививаться не собиралась, но нужно уезжать в другой город, а без прививки в поезд теперь не пустят.
В поезд без прививки не пустят
О том, что в междугородний поезд без прививки – теперь «ни-ни», нам подтвердили и в справочном окне, причем, очень строго. Об этом же постоянно объявляют на самом вокзале.
Новый пункт вакцинации на железнодорожном вокзале – пока пилотный проект. Если на вакцинацию будет большой спрос и далее, бригада будет работать каждый день. Пункт работает с 11:00 до 17:00.
Кроме того, на вокзале есть и пункт ПЦР-тестирования.
Кстати, пункты вакцинации на железнодорожных вокзалах открылись не только в «краснозонной» Одессе, но и еще в десяти городах Украины.
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