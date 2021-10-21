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Одесский железнодорожный вокзал: «платформенные» прививки и поразительная тишина (фото)

Одесский железнодорожный вокзал: «платформенные» прививки и поразительная тишина (фото)

Сейчас, в период «краснозонья», Одесский железнодорожный вокзал поражает тишиной и полным отсутствием обычного вокзального ажиотажа. Впрочем, очередь и некоторый ажиотаж на территории вокзала отыскались: здесь, на платформе №1 открылся пункт вакцинации от COVID-19.

Пункт вакцинации на Одесском вокзале: спешим к платформе №1

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Пункт открылся в 11 часов утра, к половине первого дня уже выстроилась очередь, далее очередь только росла.

Вакцинируются и те, кто работает на вокзале, и те, кто, узнав о новом пункте вакцинации, решили привиться именно здесь.

Кто-то слегка возмущается: думали, что тут будет без очереди. Кто-то терпеливо ожидает.

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Молодая женщина признается: прививаться не собиралась, но нужно уезжать в другой город, а без прививки в поезд теперь не пустят.

В поезд без прививки не пустят

О том, что в междугородний поезд без прививки – теперь «ни-ни», нам подтвердили и в справочном окне, причем, очень строго. Об этом же постоянно объявляют на самом вокзале.

Новый пункт вакцинации на железнодорожном вокзале – пока пилотный проект. Если на вакцинацию будет большой спрос и далее, бригада будет работать каждый день. Пункт работает с 11:00 до 17:00.

Кроме того, на вокзале есть и пункт ПЦР-тестирования.

Кстати, пункты вакцинации на железнодорожных вокзалах открылись не только в «краснозонной» Одессе, но и еще в десяти городах Украины.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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