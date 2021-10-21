По состоянию на 21 октября 2021 года в Одессе начинает ощущаться дефицит кислородных концентратор. Эти устройства позволяют справиться с гипоксией – опасным осложнением ковид.
О том, что в городе могут закончиться кислородные концентраторы, написала у себя в Facebook руководитель благотворительного фонда “Корпорация монстров” Катерина Ножевникова.
Кислородных концентраторов в Одессе осталось мало
Фонд является одним из основных источников снабжения одесситов, больных коронавирусом, кислородными концентраторами. Из более чем 500 устройств в наличии осталось всего 40.
Чуть более двух сотен устройств остаются в муниципальных центрах первичной медицинско-санитарной помощи (ЦПМСП). Но, как отмечает Катерина Ножевникова, чтобы получить концентратор в ЦПМСП, “Обязательное наличие декларации с семейным врачом, и наличие характера и упорства для получения”.
Еще можно взять концентратор в аренду у коммерческих структур. И хотя такая аренда обходится в 300-500 грн в сутки, в наличии аппаратов уже нет. Надо записываться в очередь.
Кислородный концентратор в Одессе можно арендовать, но существует очередь
На всякий случай волонтер приводит адреса, где можно попробовать кислородный концентратор в аренду:
1) Еврейская, 32, тел. (067)4820798
- Залог 25 грн тыс за 10-литровый, стоимость 500 грн/сутки
- Залог 12 грн тыс за 5-литровый, стоимость 300 грн/сутки
По состоянию на утро 21 октября в наличии ничего нет, есть лист ожидания.
2) Композитора Нищинского, 28, тел. (099)0350234
Залог 15 тыс грн за любой объём
Минимальный срок пользования 7 дней
Стоимость:
- 10 литрового — 500 грн/сутки
- 8 литрового — 400 грн/сутки
В наличии тоже ничего нет. Но есть лист ожидания.
Гипоксия или кислородное голодание — одно из самых распространенных осложнений коронавируса. Кислородные концентраторы предупреждают и устраняют кислородное голодание тканей и органов.
Ранее «Одеская жизнь» сообщала, что одесским больницам угрожает дефицит кислорода.
Заболеваемость COVID-19 сильно возросла и больницы города испытывают значительную нагрузку от притока больных коронавирусом.
По сути, все ковидные стационары уже заполнены, и город открывает новые отделения для больных коронавирусом на базе других больниц.
Появилось даже такое понятие, как «очередь на реанимацию».
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Фото со страницы Катерины Ножевниковой в Facebook