По состоянию на 21 октября 2021 года в Одессе начинает ощущаться дефицит кислородных концентратор. Эти устройства позволяют справиться с гипоксией – опасным осложнением ковид.

О том, что в городе могут закончиться кислородные концентраторы, написала у себя в Facebook руководитель благотворительного фонда “Корпорация монстров” Катерина Ножевникова.

Кислородных концентраторов в Одессе осталось мало

Фонд является одним из основных источников снабжения одесситов, больных коронавирусом, кислородными концентраторами. Из более чем 500 устройств в наличии осталось всего 40.

Чуть более двух сотен устройств остаются в муниципальных центрах первичной медицинско-санитарной помощи (ЦПМСП). Но, как отмечает Катерина Ножевникова, чтобы получить концентратор в ЦПМСП, “Обязательное наличие декларации с семейным врачом, и наличие характера и упорства для получения”.

Еще можно взять концентратор в аренду у коммерческих структур. И хотя такая аренда обходится в 300-500 грн в сутки, в наличии аппаратов уже нет. Надо записываться в очередь.

Кислородный концентратор в Одессе можно арендовать, но существует очередь

На всякий случай волонтер приводит адреса, где можно попробовать кислородный концентратор в аренду:

1) Еврейская, 32, тел. (067)4820798

Залог 25 грн тыс за 10-литровый, стоимость 500 грн/сутки

Залог 12 грн тыс за 5-литровый, стоимость 300 грн/сутки

По состоянию на утро 21 октября в наличии ничего нет, есть лист ожидания.

2) Композитора Нищинского, 28, тел. (099)0350234

Залог 15 тыс грн за любой объём

Минимальный срок пользования 7 дней

Стоимость:

10 литрового — 500 грн/сутки

8 литрового — 400 грн/сутки

В наличии тоже ничего нет. Но есть лист ожидания.

Гипоксия или кислородное голодание — одно из самых распространенных осложнений коронавируса. Кислородные концентраторы предупреждают и устраняют кислородное голодание тканей и органов.

Ранее «Одеская жизнь» сообщала, что одесским больницам угрожает дефицит кислорода.

Заболеваемость COVID-19 сильно возросла и больницы города испытывают значительную нагрузку от притока больных коронавирусом.

По сути, все ковидные стационары уже заполнены, и город открывает новые отделения для больных коронавирусом на базе других больниц.

Появилось даже такое понятие, как «очередь на реанимацию».

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Фото со страницы Катерины Ножевниковой в Facebook