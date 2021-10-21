Министерство культуры и информполитики добавило в список объектов, подлежащих реставрации, еще 26 достопримечательностей. В этот список включены два одесских музея и филармония.

Об этом сообщил у себя в Facebook министр культуры Александр Ткаченко.

По словам министра, бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение соответствующих субвенций в рамках государственной программы «Большая реставрация».

Что отреставрируют в Одессе в рамках «Большой реставрации»

В частности, в Одессе Минкульт отреставрирует:

здание областной филармонии (здание Новой биржи) на улице Бунина, 15;

Одесский художественный музей, занимающий Дворец Потоцких (памятник архитектуры начала XIX века) на улице Софиевской, 5а;

Музей западного и восточного искусства (Дворец графа Абазы XIX века) на улице Пушкинской, 9.

Реставрацию этих зданий профинансируют из государственного бюджета уже в 2022 году.

Как отметил Ткаченко, в этот раз субвенции Минкульта выделили для коммунальных учреждений, что несомненно, является «шагом вперед».

«Эта программа – про всю Украину. Некоторые памятники культуры находятся в коммунальной собственности, но от этого их ценность не уменьшается. Как и необходимость ремонта»,

– пояснил министр.

По его словам, в дальнейшем эта программа будет расширяться.

Объекты для реставрации выбирали из заявок, направленных в Минкульт областными государственными администрациями. Напомним, в прошлый перечень из более чем 100 объектов не вошел ни один одесский памятник истории и архитектуры.

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