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Угрожает ли одесситам облако SO2 — оксида серы?

Угрожает ли одесситам облако SO2 — оксида серы?

Сегодня, 21 октября, появилась информация о том, что над Одессой зависло плотное облако SO2 — оксида серы. «Одесская жизнь» узнала, есть ли опасность для одесситов.

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Так, по информации паблика «Одесса как она есть», в связи с извержением вулкана на острове Пальма (входит в Канарский архипелаг) над Одессой зависло облако SO2 — оксида серы. Его предельная концентрация превышена в 10 раз. При этом данный оксид является токсичным для организма.

Информация про облако диоксида серы над Одессой — фэйк

Однако ректор Одесского государственного экологического университета, профессор Сергей Степаненко заверил, что никакой опасности для одесситов нет.

Это фейк, потому что углекислый газ, который выбрасывается из вулкана на острове Пальма, очень быстро рассеивается в атмосфере. Поэтому облако SO2 над Одессой висеть не может. Для одесситов нет никакой опасности,

— говорит профессор.

В сообщении паблика, которое опроверг эксперт, сказано:

Над Одессой висит плотное облако SO2 — оксида серы!
Одесситам не рекомендуют выходить на прогулки до вечера, так как данный оксид токсичен, а его предельная концентрация сегодня превышена в 10 раз.
Появление данного облака связанно с извержением вулкана на о. Палма

Ранее «Одеская Жизнь» писала, что спасатели потушили пожар на складе серы на неработающем одесском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

Ранее сообщалось, что брошенный одесский НПЗ — это бомба замеденного действия. Там хранится много токсичных и взрывоопасных веществ, которые склонны к самовозгоранию. Либо же может произойти их утечка из-за ненадлежащего хранения и консервации.

Мы также разбирались, грозят ли Одессе кислотные дожди после того, как 20 июля 2021 г, на комбинате «Ривнеазот» произошел выброс в атмосферу окиси азота. Тогда появилась вероятность распространения опасного облака и выпадения кислотного дождя.

Читайте также, стоит ли бояться выбросов аммиака в Одесском порту и как себя от них обезопасить.

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Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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