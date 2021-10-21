Научно-исследовательский корабль Belgica уже в Одесском порту. Это судно подарило Украине королевство Бельгия.

Сейчас Belgica стоит пришвартованная к 19 причалу, к которому ранее пришвартовался ледокол James Clark Ross.

Церемония передачи судна прошла 13 сентября на базе военно-морских сил Бельгии в городе Зебрюгге.

Украинские ученые уже начали морские исследования

Путь в Одессу Belgica начала 1 октября. Судно предназначено для научных исследований морей и океанов. И ученые на его борту времени даром не теряли. Уже в процессе перехода они провели несколько исследований.

оценивали наличие плавучего мусора;

брали пробы морской воды и донных отложений для скрининга на присутствие десятков тысяч веществ-загрязнителей и микропластика;

выделяли ДНК из окружающей среды для оценки биоразнообразия и анализа распространения генов антибиотикорезистентности в морских микроорганизмах.

На воду Belgica спустили 37 лет назад, в 1984 году. Ее длина: 51,12 м, ширина: 10 м., осадка: 4,6 м, водоизмещение: 1200 тонн. Дальность плавания: 20 тысяч морских миль (37 тыс. км) при скорости 12 узлов (22 км/ч). Максимальная скорость: 13,5 узлов (25 км/ч).

Экипаж корабля: 15 моряков Научный персонал: 16 сотрудников.

На корабле оборудованы 5 лабораторий:

Рыболовства;

Гидрологическая;

Химическая;

Биохимическая;

Микробиологическая.

Ко Дню Черного моря будет организована презентация судна и команды, а также начнется процесс переименования судна и подготовки к выходу в первый рейс.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что 1 октября 2021 свое путешествие в 8,600 км из Зеебрюгге, Бельгия в Одессу отправилось научно-исследовательское судно «Бельгика».

Судно «Бельгика» было передано Украине (а именно Украинскому научно-исследовательскому центру экологии моря) Королевством Бельгия с целью поддержать экологический мониторинг Черного моря. Это стало возможным благодаря заключенному Меморандума о взаимопонимании, заключенном между Бельгийским Федеральным офисом науки и политики, Королевским Бельгийским институтом естественных наук и Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины в июле этого года.

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Фото «Думской»