Жителей Одесской области настоятельно просят вакцинироваться – обращение губернатора (видео)

Глава Одесской облгосадминистрации (ОГА) Сергей Гриневецкий записал видеообращение к жителям области в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в регионе и резким ростом числа зараженных.

Видео и текст обращения губернатора обнародованы на Facebook-странице Одесской ОГА.

В своем обращении Гриневецкий подчеркивает, что реальный вариант возвращения к нормальной жизни – только вакцинация. При этом, по данным главы Одесской ОГА, на сегодняшний день привились от COVID-19 лишь 42% жителей региона.

«Я – из тех, кто вакцинировался! Необходимо осознать, что вакцинацию ввели в качестве альтернативы локдаунам, из-за которых закрываются учреждения и предприятия, а соответственно – теряют работу люди. Сделав прививку, вы сможете жить и работать дальше без карантинных ограничений!»

– подчеркнул Гриневецкий.

Он призывает жителей области не медлить и идти на прививку в ближайший пункт вакцинации.

Напомним, на утро четверга, 21 октября, в Одесской области официально зарегистрировали 1 528 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 27 больных.

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Фото: скриншот с видео Одесской ОГА