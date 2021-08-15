Новости Одессы и Одесской области

Яркий поезд, старт кинофеста и «попрошайка» в шляпе: главные субботние новости Одессы за 14 августа

Яркий поезд, старт кинофеста и «попрошайка» в шляпе: главные субботние новости Одессы за 14 августа

В субботу, 14 августа 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Субботним утром 14 августа в Одессу прибыл из Киева арт-поезд «Гоголь TRAIN».

А вечером 14 августа состоялась торжественная церемония открытия XII Одесского международного кинофестиваля. В этом году парад гостей на красной дорожке и начало церемонии затянулись на целый час.

В кафедральном соборе Успения Пресвятой Девы Марии Римско-католической Церкви Одессы открылась выставка документов из архивов СБУ и других источников «Репрессированная духовность».

Интересное предложение появилось на сайте Booking.com: в Одессе сдают отдыхающим виллу Делюкс за 599,4 тыс. грн за шесть ночей, или за 100 тыс. грн в сутки.

На одесской улице Ланжероновской появился новый арт-объект. Одесситы окрестили его «Просящая в шляпе».

С 21 по 24 августа в Одессе пройдет уже 13-й Вышиванковый фестиваль. Стала известна программа мероприятия.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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