В Одессе сдают жилье для отдыхающих за 100 тысяч в сутки – зато завтрак бесплатный (фото)

Интересное предложение появилось намедни на сайте Booking.com: в Одессе сдают отдыхающим не абы что, а целую виллу. Казалось бы, обычное дело в разгар курортного сезона. Да только вот заломили за это удовольствие не много не мало, а целых 599,4 тысяч гривен! Ну, не в день, конечно – ночей эдак за шесть. А если в сутки, то это сколько-сколько?.. 100 тысяч, стало быть.

Как гласит текст объявления, KADORR Hotel Resort & Spa предлагает отдыхающим виллу Делюкс в Приморском районе в 5 км от центра. В распоряжении клиентов – 4 спальни, 2 гостиные, 5 кроватей, 5 ванных комнат. Всего 680 «квадратов» выходит.

Дороговато, скажете? Но учтите: «завтрак включен», а «отмена бесплатная».

Фото прилагаются:

И все бы ничего – ну, сезон-то курортный, да и клиенты состоятельные водятся – да только вот, как высказались некоторые одесситы, самое главное для отдыха в приморском городе – море – как раз таки оставляет желать лучшего: и не самое чистое оно, и качество воды не ахти. Да и медузы в августе начинают докучать.

А как вы думаете – найдутся желающие?

Кстати, ранее предприимчивые одесситы поселили отдыхающих в подвал «с видом на море».

Фото: Booking.com