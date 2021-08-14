В Одессе встретили красочный арт-поезд «Гоголь TRAIN» (фото)

Сегодня утром, 14 августа, в Одессу прибыл из Киева арт-поезд «Гоголь TRAIN». Об этом сообщил одессит Юрий Праздников.

«Сегодня утром в Одессе встречал поезд моей мечты», – написал он в Facebook.

Также Праздников опубликовал несколько красочных фото.

Кроме того, он сообщил, что прямо на перроне познакомился с организатором «Гоголь TRAIN», который рассказал, что весь дизайн граффити арт-поезда посвящен легендарному художнику Александру Ройтбурду, ушедшему из жизни неделю назад.

Ранее сообщалось, что первый в Европе арт-поезд «ГогольTRAIN», оформленный художниками со всей страны, прибудет в Одессу, чтобы посетить международный кинофестиваль.

Фото с Facebook-страницы Юрия Праздникова