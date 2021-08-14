Одессу ждет 13-й Вышиванковый фестиваль – программа мероприятия

С 21 по 24 августа в Одессе пройдет уже ставший традиционным Вышиванковый фестиваль. В 30-летнюю годовщину Независимости это мероприятие состоится в 13-й раз.
Анонс основных событий предстоящего фестиваля обнародовала у себя в Facebook глава оргкомитета фестиваля Наталья Мажарова.
Так, во все дни фестиваля на Приморском бульваре будет проходить Выставка мастеров.
21 августа на Воронцовском маяке запланирована акция «Флаг на маяке». Начало – в 9:00.
Вечером того же дня состоится Акция памяти. Поскольку в тот же вечер на Потемкинской лестнице будет проходить церемония закрытия Одесского кинофестиваля, акция меняет локацию – она пройдет на Думской площади. Начало – в 20:00.
На 22 августа назначен массовый диктант по украинскому языку. Имя диктора Наталья Мажарова пока держит в тайне – она лишь призналась, что все, кому она шепотом называет его фамилию, «тают от счастья». Диктант начнется в 17:30. Место его проведения не уточняется.
23 августа в 11:00 состоится торжественная церемония поднятия флага Украины, а с 11:00 до 17:00 в Центре украинской культуры пройдет художественная акция «Дерево жизни Одесщины».
На 20:00 на главной сцене фестиваля запланирован художественный проект «Спадщина.UA».
В день закрытия фестиваля, 24 августа, состоится акция «Вышиванковая цепь». Время проведения еще уточняется.
На 16:30 намечен традиционный автопробег ко Дню Независимости.
Вечером на главной сцене состоится праздничный концерт. Его участниками станут оркестр «Наонi», электрофолк-группа ONUKA и еще одна известная группа – ее название организаторы пока не рассекречивают.
А в 22:30 состоится праздничный салют.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в прошлом году Выштиванковый фестиваль в Одессе проходил с соблюдением требований карантина.
Фото Марии Котовой