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Одессу ждет 13-й Вышиванковый фестиваль – программа мероприятия

Одессу ждет 13-й Вышиванковый фестиваль – программа мероприятия

С 21 по 24 августа в Одессе пройдет уже ставший традиционным Вышиванковый фестиваль. В 30-летнюю годовщину Независимости это мероприятие состоится в 13-й раз.

Анонс основных событий предстоящего фестиваля обнародовала у себя в Facebook глава оргкомитета фестиваля Наталья Мажарова.

Так, во все дни фестиваля на Приморском бульваре будет проходить Выставка мастеров.

21 августа на Воронцовском маяке запланирована акция «Флаг на маяке». Начало – в 9:00.

Вечером того же дня состоится Акция памяти. Поскольку в тот же вечер на Потемкинской лестнице будет проходить церемония закрытия Одесского кинофестиваля, акция меняет локацию – она пройдет на Думской площади. Начало – в 20:00.

На 22 августа назначен массовый диктант по украинскому языку. Имя диктора Наталья Мажарова пока держит в тайне – она лишь призналась, что все, кому она шепотом называет его фамилию, «тают от счастья». Диктант начнется в 17:30. Место его проведения не уточняется.

23 августа в 11:00 состоится торжественная церемония поднятия флага Украины, а с 11:00 до 17:00 в Центре украинской культуры пройдет художественная акция «Дерево жизни Одесщины».

На 20:00 на главной сцене фестиваля запланирован художественный проект «Спадщина.UA».

В день закрытия фестиваля, 24 августа, состоится акция «Вышиванковая цепь». Время проведения еще уточняется.

На 16:30 намечен традиционный автопробег ко Дню Независимости.

Вечером на главной сцене состоится праздничный концерт. Его участниками станут оркестр «Наонi», электрофолк-группа ONUKA и еще одна известная группа – ее название организаторы пока не рассекречивают.

А в 22:30 состоится праздничный салют.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в прошлом году Выштиванковый фестиваль в Одессе проходил с соблюдением требований карантина.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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