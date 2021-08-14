Черные пятна нашей истории: в одесском католическом храме выставили документы из архивов СБУ (фото)

«Репрессированная духовность» – так называется выставка документов из архивов СБУ и других источников, посвященных репрессиям против Римско-католической Церкви и ее прихожан в период с 1920 по 1939 годы на территории Одесской области. Выставка открылась в кафедральном соборе Успения Пресвятой Девы Марии Римско-католической Церкви Одессы.

Организатор выставки – ОО «Україна – це я». Глава Одесского отделения этой общественной организации Александр Чернега в свое время сообщил «Одесской жизни» о начале сбора материалов для нее, а в будущем – и для создания музея.

Тогда был начат сбор документов, посвященных храмам Одессы и Одесской области, уничтоженным большевицким режимом в 20-40-х годах прошлого века.

И вот результат: как рассказывает Александр Чернега, открываются все новые и новые неизвестные страницы истории Украины, в том числе и о трагедии репрессий против церкви.

Выставка состоялась при поддержке Департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия облгосадминистрации и Генерального консульства Республики Польша в Одессе; соорганизатором выступила Одесско-Симферопольская епархия Римско-католической церкви. Она приурочена к празднованию 30-летия Независимости Украины.

Выставка будет открыта по 24 августа в Одесском Римско-католическом кафедральном соборе Успения Пресвятой Девы Марии (ул. Екатерининская 33).

А первым шагом к реализации этого проекта стала установка памятного знака уничтоженного большевиками в 1936 году костела Святого Климентия. Знак установлен там, где находился костел – на улице Балковской.

Напомним, этот красавец-костел описан в романе «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Именно на Молдаванке, как повествует роман, был обнаружен Бендером «пропавший» Козлевич вместе с Антилопой-Гну. Здесь же находился и костел. Вот как описывают его Ильф и Петров: «… Костел был огромен. Он врезался в небо, колючий и острый, как рыбья кость… Полированный красный кирпич, черепичные скаты, жестяный флаги, глухие контрфорсы и красивые каменные идолы…».

Фото Александра Чернеги