Одесский кинофестиваль-2021: красная дорожка, минута молчания и первый приз (фоторепортаж)

Сегодня вечером, 14 августа, в Одессе состоялась торжественная церемония открытия XII Одесского международного кинофестиваля.

Как бы там ни было, но красная дорожка Одесского кинофестиваля – одно из самых обсуждаемых событий года. Однако в этом году парад гостей и, соответственно, начало церемонии затянулось на целый час из-за невероятно большого количества желающих посетить фестиваль.

В начале церемонии ее участники почтили минутой молчания память известного художника Александра Ройтбурда, ушедшего из жизни на прошедшей неделе.

Затем президент кинофестиваля Виктория Тигипко вручила приз за вклад в кинематограф режиссеру анимационных фильмов Евгению Ствоконю.

Мэра Одессы Геннадия Труханова на церемонии открытия кинофестиваля не было. Но с приветственным словом к участникам обратился губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий. Он также зачитал поздравление от президента Украины Владимира Зеленского.

А узнать, какие гости посетили в этом году Одесский кинофестиваль, можно посмотреть фоторепортаж корреспондента «Одесской жизни»:

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что на XII Одесском кинофестивале покажут фильм-победитель Каннского фестиваля.

А ознакомиться с программой фестиваля можно ЗДЕСЬ.

Фото Юлии Сущенко