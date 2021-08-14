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Одесский кинофестиваль-2021: красная дорожка, минута молчания и первый приз (фоторепортаж)

Одесский кинофестиваль-2021: красная дорожка, минута молчания и первый приз (фоторепортаж)

Сегодня вечером, 14 августа, в Одессе состоялась торжественная церемония открытия XII Одесского международного кинофестиваля.

Как бы там ни было, но красная дорожка Одесского кинофестиваля – одно из самых обсуждаемых событий года. Однако в этом году парад гостей и, соответственно, начало церемонии затянулось на целый час из-за невероятно большого количества желающих посетить фестиваль.

ОМКФ-2021, красная дорожка23

В начале церемонии ее участники почтили минутой молчания память известного художника Александра Ройтбурда, ушедшего из жизни на прошедшей неделе.

ОМКФ-2021, Ройтбурд

Затем президент кинофестиваля Виктория Тигипко вручила приз за вклад в кинематограф режиссеру анимационных фильмов Евгению Ствоконю.

ОМКФ-2021, приз

Мэра Одессы Геннадия Труханова на церемонии открытия кинофестиваля не было. Но с приветственным словом к участникам обратился губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий. Он также зачитал поздравление от президента Украины Владимира Зеленского.

ОМКФ-2021

А узнать, какие гости посетили в этом году Одесский кинофестиваль, можно посмотреть фоторепортаж корреспондента «Одесской жизни»:

ОМКФ-2021, красная дорожка
ОМКФ-2021, красная дорожка2
ОМКФ-2021, красная дорожка3
ОМКФ-2021, красная дорожка4
ОМКФ-2021, красная дорожка5
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ОМКФ-2021, красная дорожка7
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ОМКФ-2021, красная дорожка15
ОМКФ-2021, красная дорожка16
ОМКФ-2021, красная дорожка17
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ОМКФ-2021, красная дорожка21
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Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что на XII Одесском кинофестивале покажут фильм-победитель Каннского фестиваля.

А ознакомиться с программой фестиваля можно ЗДЕСЬ.

Фото Юлии Сущенко

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Редакция ПРОФИЛЬ

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