Хроники коронавируса: проверки больниц и наиболее зараженные районы Одессы

По состоянию на вечер 14 апреля в Украине подтверждено 3 372 случая заражения коронавирусом COVID-19 из них 98 летальных, а выздоровевших – 119. В Одесской области подтвердили 69 случаев заражения.
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- На Пасху в церковь не планируют идти 85% украинцев. Намерены пойти на Богослужение – 4%, просто посвятить Пасхальную корзину – 7%. Детали по ссылке…
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- Более 50% украинцев положительно оценивают дистанционное образование во время карантина. 17% – дают нейтральные оценки, 16% – отрицательные. Детали по ссылке…
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- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в областях Украины специальные комиссии проверят готовность больниц к приему больных COVID-19. Детали по ссылке…
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