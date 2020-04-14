Хроники коронавируса: проверки больниц и наиболее зараженные районы Одессы

Хроники коронавируса: онлайн-карта по заболеваемости и новые карантинные блокпосты По состоянию на вечер 13 апреля в Украине подтверждено 3 102 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 93 летальных, а выздоровевших – 97. В Одесской области подтвердили 69 случаев заражения. ПОДРОБНЕЕ