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Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: проверки больниц и наиболее зараженные районы Одессы

Хроники коронавируса: проверки больниц и наиболее зараженные районы Одессы

По состоянию на вечер 14 апреля в Украине подтверждено 3 372 случая заражения коронавирусом COVID-19 из них 98 летальных, а выздоровевших – 119. В Одесской области подтвердили 69 случаев заражения.

  • В Одессе заболевших коронавирусом смогут принимать на катере в порту. Под госпитализацию пациентов с COVID-19 подготовили санитарный катер “Сокаль”. Детали по ссылке…
  • На Пасху в церковь не планируют идти 85% украинцев. Намерены пойти на Богослужение – 4%, просто посвятить Пасхальную корзину – 7%. Детали по ссылке…
  • Облгосадминистрация создала карту, по которой можно отследить ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Одессе и регионе. Погрешность данных на карте составляет 1,5 км, так задумали ее авторы.  Детали по ссылке…
  • Более 50% украинцев положительно оценивают дистанционное образование во время карантина. 17% – дают нейтральные оценки, 16% – отрицательные. Детали по ссылке…
  • С 14 апреля Минздрав рекомендовал поправки в пункт постановления, регулирующего работу учреждений и предприятий в карантин. Детали по ссылке…
  • Возможно усиление карантинных мероприятий на время Пасхальных праздников поддерживают 80% украинцев. Детали по ссылке…
  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в областях Украины специальные комиссии проверят готовность больниц к приему больных COVID-19. Детали по ссылке…

 

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