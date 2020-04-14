Минздрав передумал разрешать украинским рынкам работать в карантин: их решили закрыть

С 14 апреля Минздрав рекомендовал поправки в пункт постановления, регулирующего работу учреждений и предприятий в карантин.

Несмотря на то, что торговые сети, реализующие продукты питания, 31 марта решили не закрывать, МОЗ пересмотрел допустимость работы рынков.

По словам главного санитарного врача Минздрава Виктора Ляшко, торговцам рынка разрешили продолжать работу, как и остальным, при условии соблюдения определенных правил. Однако они эти правила злостно нарушали.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

“Мы наблюдаем безумные нарушения, – отметил он. – Их столько, что не вижу смысла следить за этим и каждое проверять. Рынки не могут работать в таком режиме”.

Самыми распространенными нарушениями, по данным МОЗ, были антисанитария, несоблюдение дистанции между покупателями и масочного режима у продавцов.

По словам Виктора Ляшко, поскольку продавцы и предприниматели массово не прислушались к рекомендациям МОЗ, рынки закроют до конца карантина. Постановление, разрешающее им работать, теряет силу с 14 апреля. Решение аргументировали тем, что в постановлении от 31 марта МОЗ сохранял за собой право закрыть рынки, если там не будут соблюдать рекомендованные нормы.

По материалам nv.ua

Фото: Vgorode.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!