На Великдень до церкви не планують йти 85% українців (опитування)

Результати опитувань, проведених Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 10-12 квітня 2020 року, продемонстрували, що 85% українців не планують йти на Великдень до церкви (ще у березні ц.р. на початку карантину таких було лише 21%).

Про це йдеться у опитуванні соціологічної групи “Рейтинг” від 10-12 квітня.

Мають намір піти на Богослужіння – 4%, просто посвятити Пасхальний кошик – 7% (у березні ц.р. – 39% та 35% відповідно). Найбільше тих, хто хоче взяти безпосередню особисту участь у Великодніх літургіях та посвятах пасок, серед мешканців Заходу, селян, віруючих УПЦ (МП) та УГКЦ.

Дві третини опитаних відповідальність на запровадження додаткових карантинних заходів на час Великодніх свят покладають на органи влади (38% – на місцеву владу, 34% – на центральну). Лише 11% вважають, що посиленнями обмежень повинні займатися представники церков.

55% опитаних не мають наміру піти на кладовища на поминальні дні. Водночас, 8% – хочуть піти в день, коли церква даватиме там службу, а 32% зазначили, що підуть на кладовища не на свята, а в інші дні, коли там не буде людей. Найбільше останніх серед найстарших опитаних, мешканців Заходу та Півдня, селян, чоловіків, віруючих УПЦ (МП) та УГКЦ.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я закликали українців залишатися вдома під час Великодніх свят.

Фото: Слово і Діло

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