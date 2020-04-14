Понад 50% українців позитивно оцінюють дистанційну освіту під час карантину

54% опитаних українців позитивно оцінюють проект дистанційної освіти, ініційований Президентом, для учнів шкіл на час карантину. 17% – дають нейтральні оцінки, 16% – негативні.

Про це йдеться в опитуванні соціологічної групи «Рейтинг».

Лише 9% нічого про дистанційну освіту під час карантину не знають, 4% – не змогли відповісти.

Відносно краще оцінюють цю ініціативу мешканці Центру, старші та більш забезпечені опитані.

Серед прихильників політичних сил найбільше тих, хто критикує цей проект, серед симпатиків партії Шарія, Радикальної партії, партій «Опозиційна платформа – За життя» та «Європейська солідарність».

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Фото: 24 Канал

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