Карта распространения коронавируса: где в Одессе и области болеют больше всего

Облгосадминистрация создала карту, по которой можно отследить ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Одессе и регионе.

Погрешность данных на карте составляет 1,5 км, так задумали ее авторы. Это нужно для того, чтобы сохранить конфиденциальность данных людей.

Информация на карте регулярно обновляется.

По состоянию на 14 апреля, в Одессе сложилась такая картина:

На первом месте по заболеваемости Киевский район. Там отмечено девять точек, примерно указывающих, где живут заболевшие.

Второе место занимает Приморский район. Там четыре случая зафиксировано в центре, еще по одному – в Аркадии и на Фонтане. В целом – шесть.

Третье место – у Суворовского района, там отметили четыре точки.

Три случая зафиксировано в Малиновском районе. Он пока на последнем месте.

В области больше всего точек заражения приходится на Подольск и Подольский район. Там отмечено 13 точек.

При этом одна точка, по данным ОГА, может означать и несколько человек, живущих по данному адресу.

Фото: ОГА

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