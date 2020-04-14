В Одессе заболевших коронавирусом смогут принимать на катере в порту

Под госпитализацию пациентов с COVID-19 подготовили санитарный катер “Сокаль”.

Он пришвартован в Практической гавани одесского порта.

Вообще катер предназначен для того, чтобы искать и спасать пострадавших в море. В связи с этим у него есть специальная медчасть.

Так как судно подходит для приема больных, его решили приспособить для изоляции больных вирусом.

Об этом сообщает издание Минобороны АрміяInform.

В первую очередь, там в случае необходимости планируют размещать военных, которые прибывают на кораблях в КПП воинской части.

Людей с подозрением на болезнь будут осматривать, тестировать, брать анализы. После – принимать решение о необходимости госпитализации.

Для пациентов там есть два изолятора – один общий, второй для пребывания больных в тяжелой форме.

Также “Сокаль” оснащен душевыми кабинами, операционными с приборами для измерения пульса, давления и температуры.

Кроме того, там есть медикаменты и средства дезинфекции. Для экипажа и пациентов обещают организовать раздельное питание.

Фото: АрміяInform

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