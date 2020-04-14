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Новости Одессы и Одесской области

Можливе посилення карантинних заходів на час Великодніх свят підтримують 80% українців (опитування)

Можливе посилення карантинних заходів на час Великодніх свят підтримують 80% українців (опитування)

80% опитаних підтримують можливе посилення карантинних заходів на час Великодніх свят, 75% – на час травневих свят.

Про це повідомляє соціологічна група «Рейтинг».

Стосовно обмежень під час Великодня більше тих, хто проти цієї ініціативи, серед віруючих УПЦ (МП) та атеїстів.

55% опитаних не мають наміру піти на кладовища на поминальні дні. Водночас, 8% – хочуть піти в день, коли церква даватиме там службу, а 32% зазначили, що підуть на кладовища не на свята, а в інші дні, коли там не буде людей. Найбільше останніх серед найстарших опитаних, мешканців Заходу та Півдня, селян, чоловіків, віруючих УПЦ (МП) та УГКЦ.

Фото: UA.News

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