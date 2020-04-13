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Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: онлайн-карта по заболеваемости и новые карантинные блокпосты

Хроники коронавируса: онлайн-карта по заболеваемости и новые карантинные блокпосты

По состоянию на вечер 13 апреля в Украине подтверждено 3 102 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 93 летальных, а выздоровевших – 97. В Одесской области подтвердили 69 случаев заражения.

  • В Одесском регионе станет больше карантинных блокпостов. Пункты пропуска начали устанавливать вокруг Белгорода-Днестровского. Детали по ссылке…
  • В Одесской области можно отслеживать распространение COVID-19 с помощью онлайн-карты. Детали по ссылке…
  • Карантин и все, что с ним связано, никак не могло не отразиться на настенных «картинах», будь то мурал, стрит-арт или граффити. Детали по ссылке…
  • Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади. Ежегодно в этой процессии участвуют тысячи паломников со всего мира. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса Папу Римского сопровождали около двадцати человек. Детали по ссылке…
  • В Одесской области достраивают кислородную станцию для лечения пациентов с коронавирусом. Это медучреждение первой волны в условиях противодействия эпидемии. Там постановили лечить больных средней тяжести. Детали по ссылке…
  • В Минздраве призвали украинский оставаться дома во время Пасхальных праздников. Детали по ссылке…

 

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