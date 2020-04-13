Хроники коронавируса: онлайн-карта по заболеваемости и новые карантинные блокпосты

По состоянию на вечер 13 апреля в Украине подтверждено 3 102 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 93 летальных, а выздоровевших – 97. В Одесской области подтвердили 69 случаев заражения.
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