В Одеській області можна відслідковувати поширення COVID-19 з допомогою онлайн-мапи

Про це повідомляє пресслужба Одеської облдержадміністрації.

Інтерактивна мапа поширення COVID-19.

– Ми розмістили цю карту на нашому офіційному сайті, щоб кожна людина могла ознайомитися з наявністю хворих у тому чи іншому районі Одещини та мала достовірну інформацію саме з наших офіційних джерел. Це допоможе людям вберегти себе від небезпеки захворювання і сконцентрувати свою увагу на необхідності у захисних засобах та дезінфекції, — зазначив Максим Куций.

Інтерактивна мапа охоплює площу в 1,5 квадратних кілометра, де був зафіксований випадок захворювання. Особисті дані пацієнтів і місце їх проживання не розголошуються.

За даними Центру громадського здоров’я, в Одеській інфекційній лікарні перебувають 33 пацієнти з підтвердженим COVID-19, 4 людини – в Подільській районній лікарні, 3 – в Біляївській районній лікарні, решта – в районних лікарнях, визначених опорними і 14 осіб – на самоізоляції.

Також керівник Одеської ОДА зауважив, що всі хворі розподіляються за географічним принципом, тобто пацієнтів доставляють в найближчу опорну лікарню.

Фото: 5 канал

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