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Новости Одессы и Одесской области

Рисуем «заразу»: одесские мастера настенной живописи — о карантине

Рисуем «заразу»: одесские мастера настенной живописи — о карантине

Карантин и все, что с ним связано, никак не могло не отразиться на настенных «картинах», будь то мурал, стрит-арт или граффити.

Времена сами продиктовали тему, и настенные живописцы откликнулись.

При этом наблюдается тенденция в двух направлениях. Первая: мы в эти сложные дни рисуем только позитив, а не вирус! Вторая: изображаем исключительно «заразу» или то, что с ней связано.

Как рассказывала «Одесская жизнь», первым на наболевшую тематику в Одессе откликнулся художник Игорь Матроскин (студия M97 Project). И вот уже на Старопортофранковской появилось лицо известного поэта Бродского на фоне «образа» коронавируса с надписью: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку».

«Не выходи из комнаты»

Одесские журналисты неутомимо отслеживают ситуацию дальше. Как сообщает издание Оdessa.online, новое «карантинное» граффити появилось на пересечении улиц Столбовой и Новикова. Там изображена горилла в респираторе. Устрашающе выглядит и само животное, и его респиратор. Респиратор — своеобразный срез с картинок из сегодняшней нашей жизни, когда вместо маски на лицах порой можно увидеть нечто невообразимое.

«Горилла в респираторе»

А неподалеку от Ивановского моста, как сообщает издание OdessaMedia, неизвестные также изобразили на стене рисунок, посвященный коронавирусу. Устрашающий зеленый вирус сопровождается  надписью «From China with love» («С любовью из Китая»).

«С любовью из Китая»

К слову, тема «коронавирус — в настенном искусстве» стала такой же актуальной во всем мире, как и сама «напасть».

Фото — из открытых источников

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Мария Котова
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