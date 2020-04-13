Рисуем «заразу»: одесские мастера настенной живописи — о карантине

Карантин и все, что с ним связано, никак не могло не отразиться на настенных «картинах», будь то мурал, стрит-арт или граффити.

Времена сами продиктовали тему, и настенные живописцы откликнулись.

При этом наблюдается тенденция в двух направлениях. Первая: мы в эти сложные дни рисуем только позитив, а не вирус! Вторая: изображаем исключительно «заразу» или то, что с ней связано.

Как рассказывала «Одесская жизнь», первым на наболевшую тематику в Одессе откликнулся художник Игорь Матроскин (студия M97 Project). И вот уже на Старопортофранковской появилось лицо известного поэта Бродского на фоне «образа» коронавируса с надписью: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку».

Одесские журналисты неутомимо отслеживают ситуацию дальше. Как сообщает издание Оdessa.online, новое «карантинное» граффити появилось на пересечении улиц Столбовой и Новикова. Там изображена горилла в респираторе. Устрашающе выглядит и само животное, и его респиратор. Респиратор — своеобразный срез с картинок из сегодняшней нашей жизни, когда вместо маски на лицах порой можно увидеть нечто невообразимое.

А неподалеку от Ивановского моста, как сообщает издание OdessaMedia, неизвестные также изобразили на стене рисунок, посвященный коронавирусу. Устрашающий зеленый вирус сопровождается надписью «From China with love» («С любовью из Китая»).

К слову, тема «коронавирус — в настенном искусстве» стала такой же актуальной во всем мире, как и сама «напасть».

Фото — из открытых источников

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