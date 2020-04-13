Пандемія коронавірусу: Папа Римський провів Хресну ходу на порожній площі (відео)

У Страсну п’ятницю, 10 квітня, Папа Римський Франциск І провів Хресну ходу на площі Святого Петра у Ватикані.

Про це повідомляє DW.

Щороку у цій процесії беруть участь тисячі паломників з усього світу. Однак цього року через пандемію коронавірусу Папу Римського супроводжували близько двадцяти осіб.

Учасники процесії пройшли від обеліска в центрі площі до сходинок собору. Під час ходи були зачитані медитативні роздуми на тему страждань Христа. Після ходи Франциск не виголосив промову чи молитву, як зазвичай, а лише кілька хвилин мовчки помолився. Так він вшанував пам’ять жертв пандемії коронавірусу.

– Вони пожертвували своїм життям з любові, – сказав він.

Фото: Riccardo De Luca/AA

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