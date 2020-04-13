В Одесской области достраивают кислородную станцию для лечения пациентов с коронавирусом

В Измаиле строят кислородную станцию на базе Дунайской облбольницы, которая стала одной из опорных в борьбе с коронавирусом.

Это медучреждение первой волны в условиях противодействия эпидемии. Там постановили лечить больных средней тяжести.

Лечебницу уже укомплектовали всем необходимым, а также решили оснастить кислородной станцией. Станцию уже заканчивают строить, вскоре ее введут в эксплуатацию.

Ее обустраивают за счет средств ОГА и банка “Пивденный”, который выступил меценатом.

Об этом сообщил в Facebook председатель обладминистрации Максим Куцый.

“Завершается строительство станции подачи кислорода на базе Дунайской больницы”, – написал он.

По его словам, в Измаиле есть еще одна лечебница, ставшая опорным центром на период пандемии. Это центральная районная больница, где рассчитывают принимать пациентов в тяжелом состоянии.

Максим Куцый отметил, что медучреждения Измаильского района объединились в единую систему и противостоят вирусу сообща. В частности, удалось совместить материально-техническую базу и скоординировать действия медиков.

Фото: Избирком

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