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Новости Одессы и Одесской области

В Одесском регионе станет больше карантинных блокпостов: какой город на очереди?

В Одесском регионе станет больше карантинных блокпостов: какой город на очереди?

Пункты пропуска начали устанавливать вокруг Белгорода-Днестровского.

Об этом стало известно на заседании комисии по вопросам техногенной безопасности и ЧС, передает topor.od.ua.

Их разворачивают в районе КСП «28 июня», на конечной автобусной остановке возле «Вершины», на пересечении улиц Артельной и Кишиневской у бывшего Райбыткомбината.

Они будут действовать каждый день с 7.00 до 15.00. Предварительно – до конца карантина, который пока назначен на 24 апреля или до особого распоряжения.

В пунктах будут дежурить полицейские, военные, медики и спасатели.

Напомним, с 30 марта в Одессе и области работают специальные посты на период карантина.

В целом, их 27 в регионе, недавно появился в городе Подольск.

Фото: Нацполиция

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