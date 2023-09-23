«Хочу дроны для ВСУ вместо суда»: одесситы снова протестуют под мэрией (фоторепортаж)

Вот уже несколько недель подряд одесситы каждую субботу собираются перед зданием мэрии на Думской площади. Они требуют отменить сомнительные в дни войны многомиллионные тендеры и направить бюджетные средства на помощь ВСУ.

И сегодняшняя суббота, 23 сентября 2023 года, не стала исключением. По данным издания «Думская», на этот раз в митинге приняли участие более 500 человек.

Около 10 часов утра люди снова начала собираться у мэрии. Они держали в руках плакаты «Потреби ЗСУ понад усе», «Хочу дрони для ЗСУ замість суду», «В першу чергу збройні сили», «Хватит нас тендерить».

Напомним, накануне инициатор акции, руководитель одесского благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова выразила надежду, что сегодняшняя акция – последняя. Она также подчеркнула, что горожане вышли «не против власти, а за ЗСУ».

Напомним, первая акция протеста на Думской площади состоялась 28 августа, а после одесситы регулярно собирались возле мэрии на День города 2 сентября, а затем 9 сентября и 16 сентября.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер направил письмо мэру Одессы Геннадию Труханову относительно тендеров на ремонт Киевского райсуда и закупки многолетних растений для города. В этом письме он отметил, что реконструкция суда за более 100 миллионов гривен не является острой необходимостью в дни войны. Он попросил Труханова инициировать пересмотр этих вопросов и лично глубже изучить материалы закупок с тем, чтобы «принять решение о целесообразности расходования бюджетных средств на эти цели».

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