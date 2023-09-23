Новости Одессы и Одесской области

«Хочу дроны для ВСУ вместо суда»: одесситы снова протестуют под мэрией (фоторепортаж)

«Хочу дроны для ВСУ вместо суда»: одесситы снова протестуют под мэрией (фоторепортаж)

Вот уже несколько недель подряд одесситы каждую субботу собираются перед зданием мэрии на Думской площади. Они требуют отменить сомнительные в дни войны многомиллионные тендеры и направить бюджетные средства на помощь ВСУ.

И сегодняшняя суббота, 23 сентября 2023 года, не стала исключением. По данным издания «Думская», на этот раз в митинге приняли участие более 500 человек.

Акция протеста у мэрии 23 сентября 2023, начало

Здесь людей у мэрии относительно немного — мероприятие только начинается. Фото Юлии Сущенко

Около 10 часов утра люди снова начала собираться у мэрии. Они держали в руках плакаты «Потреби ЗСУ понад усе», «Хочу дрони для ЗСУ замість суду», «В першу чергу збройні сили», «Хватит нас тендерить».

Акция протеста у мэрии 23 сентября 2023, плакат

Акция протеста у мэрии 23 сентября 2023. участники

Акция протеста у мэрии 23 сентября 2023, на Думской

Напомним, накануне инициатор акции, руководитель одесского благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова выразила надежду, что сегодняшняя акция – последняя. Она также подчеркнула, что горожане вышли «не против власти, а за ЗСУ».

Акция протеста у мэрии 23 сентября 2023, плакаты

Одесситы протестуют у мэрии 23 сентября 2023

Акция протеста у мэрии 23 сентября 2023, флаги

Бюджет на ЗСУ: акция протеста у мэрии 23 сентября 2023

Акция протеста у мэрии 23 сентября 2023, одесситы держат портреты павших воинов

Напомним, первая акция протеста на Думской площади состоялась 28 августа, а после одесситы регулярно собирались возле мэрии на День города 2 сентября, а затем 9 сентября и 16 сентября.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер направил письмо мэру Одессы Геннадию Труханову относительно тендеров на ремонт Киевского райсуда и закупки многолетних растений для города. В этом письме он отметил, что реконструкция суда за более 100 миллионов гривен не является острой необходимостью в дни войны. Он попросил Труханова инициировать пересмотр этих вопросов и лично глубже изучить материалы закупок с тем, чтобы «принять решение о целесообразности расходования бюджетных средств на эти цели».

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