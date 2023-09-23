«Хочу дрони для ЗСУ замість суду»: одесити знову протестують під мерією (фоторепортаж)

Ось уже кілька тижнів поспіль одесити щосуботи збираються перед будівлею мерії на Думській площі. Вони вимагають скасувати сумнівні у дні війни багатомільйонні тендери та спрямувати бюджетні кошти на допомогу ЗСУ.

І сьогоднішня субота, 23 вересня 2023 року, не стала винятком. За даними видання «Думська», цього разу у мітингу взяли участь понад 500 людей.

Близько 10 години ранку люди знову почали збиратися у мерії. Вони тримали в руках плакати «Потреби ЗСУ понад усе», «Хочу дроні для ЗСУ замість суду», «Насамперед збройні сили», «Досить нас тендерити».

Нагадаємо, напередодні ініціатор акції, керівник одеського благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова висловила сподівання, що сьогоднішня акція – остання. Вона також наголосила, що городяни вийшли «не проти влади, а за ЗСУ».

Нагадаємо, перша акція. протесту на Думській площі відбулася 28 серпня, а після одесити регулярно збиралися біля мерії на День міста 2 вересня, а потім 9 вересня та 16 вересня.

Як повідомляло «Одеське життя», раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер надіслав листа меру Одеси Геннадію Труханову щодо тендерів на ремонт Київського райсуду та закупівлю багаторічних рослин для міста. У цьому листі він зазначив, що реконструкція суду за понад 100 мільйонів гривень не є гострою потребою у дні війни. Він попросив Труханова ініціювати перегляд цих питань та особисто глибше вивчити матеріали закупівель для того, щоб «ухвалити рішення про доцільність витрачання бюджетних коштів на ці цілі».

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