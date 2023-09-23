Новини Одеси та Одеської області

«Хочу дрони для ЗСУ замість суду»: одесити знову протестують під мерією (фоторепортаж)

«Хочу дрони для ЗСУ замість суду»: одесити знову протестують під мерією (фоторепортаж)

Ось уже кілька тижнів поспіль одесити щосуботи збираються перед будівлею мерії на Думській площі. Вони вимагають скасувати сумнівні у дні війни багатомільйонні тендери та спрямувати бюджетні кошти на допомогу ЗСУ.

І сьогоднішня субота, 23 вересня 2023 року, не стала винятком. За даними видання «Думська», цього разу у мітингу взяли участь понад 500 людей.

Акція протесту у мерії 23 вересня 2023, початок

Тут людей у мерії відносно небагато – захід тільки починається. Фото Юлії Сущенко

Близько 10 години ранку люди знову почали збиратися у мерії. Вони тримали в руках плакати «Потреби ЗСУ понад усе», «Хочу дроні для ЗСУ замість суду», «Насамперед збройні сили», «Досить нас тендерити».

Акція протесту у мерії 23 вересня 2023, плакат

Акція протесту у мерії 23 вересня 2023. учасники data-lazy-srcset=

Акція протесту у мерії 23 вересня 2023, на Думській data-lazy-srcset=

Нагадаємо, напередодні ініціатор акції, керівник одеського благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова висловила сподівання, що сьогоднішня акція – остання. Вона також наголосила, що городяни вийшли «не проти влади, а за ЗСУ».

Акція протесту у мерії 23 вересня 2023 року, плакати

Одесити протестують у мерії 23 вересня 2023

Акція протесту у мерії 23 вересня 2023 року, прапори

Бюджет на ЗСУ: акція протесту у мерії 23 вересня 2023

Акція протесту у мерії 23 вересня 2023 року, одесити тримають портрети загиблих воїнів

Нагадаємо, перша акція. протесту на Думській площі відбулася 28 серпня, а після одесити регулярно збиралися біля мерії на День міста 2 вересня, а потім 9 вересня та 16 вересня.

Як повідомляло «Одеське життя», раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер надіслав листа меру Одеси Геннадію Труханову щодо тендерів на ремонт Київського райсуду та закупівлю багаторічних рослин для міста. У цьому листі він зазначив, що реконструкція суду за понад 100 мільйонів гривень не є гострою потребою у дні війни. Він попросив Труханова ініціювати перегляд цих питань та особисто глибше вивчити матеріали закупівель для того, щоб «ухвалити рішення про доцільність витрачання бюджетних коштів на ці цілі».

Ще новини Одеси на тему:

Фото Суспiльне Одеса та Думської

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати