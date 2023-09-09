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Одесситы снова митингуют у мэрии, требуя пересмотреть несвоевременные закупки (фоторепортаж)

Одесситы снова митингуют у мэрии, требуя пересмотреть несвоевременные закупки (фоторепортаж)

Сегодня, в субботу, 9 сентября 2023 года, одесситы собрались на очередной пикет у здания одесской мэрии, требуя от городских властей услышать свое мнение по поводу использования денег из бюджета в военное время.

На мероприятии побывал и фотокорреспондент «Одесской жизни».

Митинг у одесской мэрии 9 сентября 2023-2

Митинг у одесской мэрии 9 сентября 2023-3

Митинг у одесской мэрии 9 сентября 2023-3

Митинг у одесской мэрии 9 сентября 2023-4

Митинг у одесской мэрии 9 сентября 2023-5

Митинг у одесской мэрии 9 сентября 2023-6

Напомним, подобная акция проходила у одесской мэрии и в минувшую субботу, 2 сентября. Но из-за празднования Дня города тогда протестующие быстро разошлись, пообещав собраться через неделю, если их призывы – направлять бюджетные средства не на миллионные ремонты, а на помощь военным – не будут услышаны.

Ранее, 28 августа, на Думской площади также проходила акция протеста. Ее инициатором выступила глава благотворительного фонда «Корпорация монстров», известная волонтерка Екатерина Ножевникова.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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