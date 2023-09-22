Новости Одессы и Одесской области

В субботу одесситы продолжат протест у мэрии: деньги нужны ВСУ, а не на ремонт суда

В субботу одесситы продолжат протест у мэрии: деньги нужны ВСУ, а не на ремонт суда

Руководитель одесского БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова объявила о новой акции в поддержку ВСУ возле мэрии Одессы, как она надеется, последней.

Об этом волонтер сообщила на своей странице в facebook.

Напомним, одесситы первыми в стране вышли против немотивированных трат местных властей на всех уровнях и бессмысленных тендеров во время войны.

К акции присоединились жители других городов: Львова, Киева, Тернополя, Луцка, Житомира, Ужгорода и др.

Катерина Ножевникова отметила, что пикеты в Одессе не прошли даром, “власть начала двигаться” и на сегодняшний день есть некоторые результаты:

  1. Тендер на елки отменили. Решение принято единогласно; 
  2. Принято решение о выделении 100 млн на дроны;
  3. Власти обещают выделить 5 млн на лекарства и 16 млн на ремонт приемного отделения госпиталя (вероятно, речь идет об Одесском военном госпитале).

А вот скандальный тендер на 100 миллионов гривен, которые должны пойти на ремонт здания суда в Киевском районе города, в одесской мэрии отменять отказались, поэтому протест продолжится.

“Если не удалось вас убедить пикетами у здания мэрии, я со своим пикетом выйду уже под здание суда и встану под экскаваторами. Зарыть даже 10 млн в землю не дадим. Обещали после войны? Стройте суд с необходимыми условиями после войны. Никто не против. Но сейчас закапывать 10 млн в землю просто полная бессмыслица”, — написала Катерина Ножевникова.

По ее словам, субботняя акция послужит очередным напоминанием властям о том, что во время войны средства бюджета нужно тратить на первоочередные нужды ВСУ и города. 

«10:00 кофе на Думской. Надеюсь в последний раз. Поэтому на этот раз все должно быть таким, чтобы они навсегда запомнили, что мы есть и мы не будем молчать. Чтоб они понимали, что мы снова выйдем, как только увидим новые «елочки или брусчатку».

Напомним, в Одессе отказались отменить 30 миллионный тендер на ремонт ТЮЗа.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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