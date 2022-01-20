Эпоха бедности: введут ли продуктовые карточки в Украине?

Обещанный президентом Зеленским «конец эпохи бедности» в Украине пока не состоялся. Мировой кризис помешал — объясняет гарант. А чтобы предотвратить катастрофическое обнищание населения, правительство предлагает ввести продуктовые карточки.

Продуктовые карточки от Рима до наших дней

Инициатива не нова. Нечто вроде продуктовых карточек появилось уже во времена Древнего Рима. Свободным римским гражданам работать не полагалось — для этого существовали рабы. Вот и составляли основную часть населения Вечного города безработные, живущие на социальные подачки.

Введены были хлебные карточки и во Франции — в период революционных событий XVIII века.

А в XX столетии карточная система стала непременным спутником глобальных войн. В годы первой мировой ее ввели в Германии, США, Российской империи, во время второй мировой — в СССР, Германии, США, Великобритании, Канаде, Японии.

В магазин ходили с купонами

В Украине карточная система возродилась в начале 90-х, когда инфляция наглядно проявилась пустыми полками продуктовых магазинов. Тогда и ввело правительство систему карточек на предметы первой необходимости — отрезные купоны. Выдавали их в пределах сумм официально начисляемых зарплат и пенсий.

Купонные листы выпускались по 20, 50, 75, 100 и 200 рублей. В центре каждого размещалась карточка с именем владельца, названием учреждения, выдавшего купоны, подписью ответственного лица и печатью. Вокруг располагались отрезные талоны различного номинала.

Чеки в магазинах выбивали лишь на сумму, покрывавшуюся купонами. Кассир лично должен был вырезать их из общего листа — самостоятельно покупателям делать это не полагалось.

А в 1992 году цены «отпустили». Соответственно, сократился платежеспособный спрос населения. И талонная система сошла на нет.

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«Космический» газ и кризис пищепрома

Сегодня правительство Украины вновь обсуждает возможность введения продовольственных карточек. Ведь, по прогнозам экономистов, в наступившем году нам снова стоит готовиться к подорожанию продуктов. «Космические» ценники на газ для промышленности обусловили крутой скачок цен на все товары. И в первую очередь — на продовольственные.

Еще в декабре 2021 года о кризисе заявили молочники. Производители обратились к государству с просьбой внедрить льготные цены на энергоносители и заявили о возможной приостановке работы. Ведь если в январе 2021 года предприятия молочной отрасли платили 4,7 гривни за кубометр газа, то в декабре уже 50-60 гривен за куб.

Тогда же о возможном частичном или полном сворачивании производства из-за высоких цен на газ сообщили кондитеры. В такой же ситуации оказались производители хлебобулочных изделий.

Так как производственные расходы возросли, продолжать выпуск продукции возможно, лишь увеличив ее конечную цену. Навряд ли кто-либо будет работать себе в убыток. А учитывая, что продукты в потребительской корзине украинцев составляют почти половину ее стоимости, увеличение цен на продовольствие станет серьезным «инфляционным шоком», считают эксперты. Поэтому и заговорили в правительстве о необходимости принятия антикризисных мер.

Мнение экспертов

Ряд экспертов к идее продуктовых карточек относятся скептически. Ведь в Украине, несмотря на низкий официальный уровень бедности, 40-50% населения находится за чертой бедности или близко к ней. Граждане, которые живут от зарплаты до зарплаты, или старики с небольшими пенсиями рассчитывать на помощь вряд ли смогут, ведь бедными государство их не считает.

К тому же если государство будет финансировать определенные группы продуктов, цены на них будут дополнительно расти, а это отразится на кошельках остальных граждан, которым помощь не предусмотрена.

Да и непонятно пока, откуда правительство возьмет деньги для внедрения этой программы. Так что существует риск, что либо она останется только на бумаге, либо малообеспеченные граждане получат символическую сумму, которая существенно им не поможет.

Карточки для неимущих

Если идея введения карточной системы воплотится в жизнь, карточки на продукты питания получат граждане с низким доходом. Предполагается, что будут они не только в бумажном, но и в электронном формате — в приложении сервиса государственных услуг «Дія». Создадут их, вероятно, по примеру уже действующих в Украине карточек «єПідтримка», по которым можно получить 1000 гривен за вакцинацию.

Действительны карточки будут не для всех продуктов, а только для «социально значимых». В их перечень входят: гречка, сахар, макароны, пшеничная мука, молоко 2,5%, пшеничный батон, хлеб ржано-пшеничный, куриные яйца, мясо птицы, вода минеральная негазированная, масло сливочное 75,3%, масло подсолнечное.

Пока что власти не назвали условия получения продуктовых карточек. Предназначены они для малообеспеченных, а в Украине на данный момент к этой категории относятся от 20 до 50% населения. Поэтому логично ожидать, что и продуктовые карточки оформят миллионам граждан страны. Некоторые эксперты предполагают, что в первую очередь выдадут их пенсионерам с минимальной пенсией.

Не так, как в США

Авторы идеи введения карточек обосновывают ее опытом США. Здесь карточная система действует с 1939 года.

Ежемесячно на карточки малообеспеченным гражданам начисляется определенная сумма, которую можно потратить только на продукты и ни на что более. К этой категории относятся:

легально работающие люди, чей доход не превышает 130% от прожиточного минимума; получающие социальные пособия; не имеющие места жительства; люди с инвалидностью или старики с низким доходом; безработные.

В 2017 году в США такую помощь от государства получали 42 миллиона человек, или 13% населения страны.

Украинское правительство к идее карточной системы предлагает несколько иной подход. Малоимущий гражданин может получить обеспеченное карточкой право на приобретение специальных дешевых товаров. Скорее всего, эти товары будут недоступны остальным гражданам. Не исключено, что такие спецтовары будут иметь и качество, соответствующее их невысокой цене.

Ранее мы рассказывали о том, как за год подорожали продукты питания в Одесской области.

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