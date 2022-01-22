Подорожает ли в Одессе и области хлеб?

На социальные сорта хлеба цена в ближайшее время меняться не будет. Так же нет а регионе и дефицита зерна или муки.
Об этом в интервью «Суспільне. Одеса» рассказал руководитель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий.
Цены на хлеб в области датировали и стабилизировали
— сообщил губернатор.
Чтобы цена на 6 социальных сортов хлеба не менялась, областной бюджет будет компенсировать производителям растущие расходы на его изготовление.
Не грозит Одесской области и дефицит зерна или муки. В регионе есть свой крупный «Кулиндоровский комбинат хлебопродуктов». Там сделаны необходимые запасы зерна и это же предприятие производит муку. Которую в дельнейшем направляют на «Одесский хлебзавод №4».
Так что в регионе есть замкнутый цикл производства хлеба: поля, где выращивают зерновые, элеваторы, где их хранят, мельницы для производства муки и выпекающие хлеб комбинаты.
Напомним, что помимо социальных сортов хлеба, Кабмин недавно ограничил максимальный размер розничных наценок на ряд имеющих социальное значение продуктов питания. В том числе: муку, масло, сахар, мясо курицы.
Также «Одесская Жизнь» недавно рассказывала, что за прошлый год стоимость продуктов питания, по данным официальной статистики, выросла в регионе на 10%.
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