Украина может остаться без конфет и с дорогими продуктами: цены на газ убивают экономику

26 кондитерских фабрик, входящих в ассоциацию «Укркондитерпром», намерены кто отчасти, а кто и полностью прекратить работу. И главная причина этого — высокие цены на газ.

Об этом сообщил глава ассоциации Александр Балдынюк.

Газ для предприятий за год подорожал в 10 раз

Газ за год подорожал почти в 10 раз, с 5,9 тыс грн за тысячу кубометров в январе 2021 до 55 тыс грн в декабре.

По словам Александра Балдынюка, при такой цена газа кондитерам реализовать производимую продукцию по экономически обоснованным ценам уже было очень трудно, а при стоимости газа для производственных нужд в 73 тыс. грн кондитерским компаниям проще вообще закрыться, ведь при такой себестоимости продукция будет не востребована ни на внутреннем, ни на внешних рынках.

Другие производители продуктов питания столкнулись с такими же сложностями.

— Такие цены на газ неподъемны для промышленности, поэтому попытка властей игнорировать существующую проблему и избегать ее решения уже приводит к остановке многих производств, сокращению персонала и резкому падению поступлений в госбюджет. Следствием этого также станет значительный рост цен на продовольственную продукцию, что приведет к ухудшение покупательной способности и падение уровня жизни граждан — отметил президент «Укркондитерпрома».

Он убежден, что единственный выход из ситуации — это обеспечение производителей продовольственной продукции газом по приемлемым ценам.

Сыровары сокращают производство

Так, генеральный директор «Пирятинского сырзавода» Владимир Бартошак направил письмо коммерческим партнерам предприятия с предупреждением, что сыровары вынуждены частично ограничить поставки продукции и остановить производство.

Могут быть перебои с производством хлеба

Всеукраинская ассоциация пекарей прогнозирует перебои в производстве хлеба из-за роста цен на газ. Об этом говорится в письме ассоциации к президенту и премьер-министру.

Правительство сообщило, что разрабатывает механизмы поддержки хлебопеков и производителей других социальных продовольственных товаров из-за мирового энергетического кризиса.

— За последний год цена на газ в Европе выросла более чем в 5 раз. Соответственно, цены на голубое топливо выросли и в Украине. В таких условиях производители хлеба рассматривают вопросы повышения цены. Государство в этом случае должно защитить и украинского хлебопека, и потребителя — заметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Кабмин подготовил несколько механизмов соответствующей поддержки и планирует внедрить их в ближайшее время.

В Украине могут ограничить торговые наценки на продукты

Премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство планирует ввести ограничение наценки для ряда социальных продовольственных товаров, что также позволит умерить рост их цены. Сейчас проводятся соответствующие консультации с представителями бизнеса.

Но эксперт Борис Кушнирук считает, что ограничение ценовой надбавки в торговых сетях не приведет к понижению цен.

— В Украине большая концентрация рыночной власти (то есть монополизация) у производителей яиц, сахара, масла, курятины и некоторых других продуктов питания. Неудивительно, что именно эти продукты подорожали больше всего. Если соотнести январь-октябрь 2021 года к этому же периоду прошлого года, то можно увидеть, что сахар подорожал на 69%, масло – на 61%, яйца – на 54%. Дальше разговоров борьба с продуктовыми монополистами не продвигается, что не удивительно, потому что они являются верной опорой власти. Ограничение торговой надбавки приведет лишь к дефициту социально значимых товаров. Людям от этого будет только хуже. Все обернется дефицитом, коррупцией и еще большим подорожанием товаров. Дело может дойти до пустых полок, — написал эксперт в своем блоге на liga.net.

Источник: Експрес