Грустный «ковидный» рекорд и Остап Бендер за рулем маршрутки: чем «отметился» в Одессе первоапрельский день

В четверг, 1 апреля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях.

В Украине с 1 апреля начала действовать обновленная программа медицинских гарантий для граждан на 2021 год.

1 апреля, в Одесской области зафиксировали рекордный показатель смертности от коронавируса. При этом не все пациенты, которые нуждаются в стационарном лечении, могут попасть в больницу.

В Одессе затянулся ремонт улицы Водопроводной, который ранее городские власти обещали закончить к 1 апреля. Сейчас в мэрии обещают открыть улицу к 10 апреля.

А еще одесские «шутники» обстреляли развлекательное заведение на Французском бульваре и обгадили памятный знак, установленный на месте будущего мемориала в память о павших воинах АТО.

Но в день смеха в Одессе не могло не найтись места и для позитива: так, в Одесском зоопарке ловили «беглых» черепах, а водитель маршрутки №168 примерил на себя образ «великого комбинатора» Остапа Бендера.

А еще в четверг, 1 апреля, в Одессе включили фонтаны.