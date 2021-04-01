Коронавирус: Одесская область выбилась в лидеры, а мест в больницах не хватает

Сегодня, 1 апреля, в Одесской области зафиксировали рекордный показатель смертности от коронавируса. Опередив Киев, мы вышли на первое место. При этом не все пациенты, которые нуждаются в стационарном лечении, могут попасть в больницу.

Лидеры по коронавирусу

Так, в нашем регионе за сутки от этой инфекции умерло 54 человека. Это наибольшее количество летальных исходов за день среди всех других областей Украины. Также мы на первом месте по количеству новых случаев заражения COVID-19 — 1305 человек за минувшие сутки. И это только официальные данные.

Некоторые не обращаются к врачам и соответственно не попадают в статистику. Судя по стремительному росту заболеваемости, улучшение ситуации ждать не стоит в ближайшее время.

Темпы распространения инфекции во многом зависят от соблюдения карантинных правил, которые у нас зачастую игнорируют. Маски на бородах или их отсутствие вовсе в транспорте и общественных местах — типичная картина для Одессы. Введение режима «красной зоны» по сути ничего не поменяло — большинство продолжает пренебрегать мерами безопасности.

Койки есть, но их нет

Весь ужас в том, что при необходимости лечение в стационаре может стать попросту недоступным. Казалось бы, по официальным отчетам, в больницах якобы имеются свободные места для коронавирусных пациентов.

Но на деле попасть в стационар очень сложно. Людям отказывают, в результате они пытаются устроиться в больницу через волонтеров. Родственники обрывают им телефоны, пишут просьбы о помощи в соцсетях.

Кому-то везёт, а кому-то нет. Об этом на своей странице в Facebook постоянно пишет руководитель благотворительно фонда «Корпрация монстров» Екатерина Ножевникова. По её последним данным в Одессе и области, «дорисовали» 380 мест. Они могли быть заняты пациентами, которые вынуждены лечиться в домашних условиях.

«На примере Водников, в который были 200 мест с конца 2020 года, а по факту принимали 100 пациентов до середины марта. И только недавно стали принимать 150. То, что мы вышли, на первое место по количеству смертей — результат этих абсолютно необъяснимых действий наших администрации», — считает Екатерина.

Проблемы с кислородом

Похожая ситуация и с койками, подключенными к кислороду. Так, по официальной статистике, в Одессе их всего 1656, из них 65 свободны. А в реальности человека могут выписать еще на стадии кислородной зависимости, чтобы побыстрее освободить место. И тут придётся заняться поиском кислородного концентратора. Арендовать его можно в частной фирме по цене 400 грн в сутки или же обратиться за бесплатным аппаратом в «Корпорацию монстров». Но не факт, что вам его выдадут, так как на сегодня эти машины оказались в дефиците из-за большого спроса.

«Что сегодня говорить людям, которые в панике ищут кислород для своих родных, не знаю. В парке Шевченко (в больнице№5 — прим. ред.) люди лежат на одном концентраторе по двое. Двухпоточные выдают в такой ситуации 4-5 литров в лучшем случае на человека. Все, кто в теме понимают, что для ковидного пациента в активной стадии это чуть лучше, чем дышать, выглянув в окно. Мест реанимационных нет, а также нет мест для пациентов нуждающихся в высоком потоке кислорода», — рассказывает Ножевникова.

Еще не хватает врачей. По информации Ножевниковой, на борьбу с COVID-19 недавно вышли 6 интернов-анастезиологов: «Ребята, безусловно, герои, но, конечно, это очень страшно, что уже мы дожили до ситуации, когда нужно выводить интернов в реанимации».

Напомним, в Одессе увеличат количество больничных мест для детей с коронавирусом.

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