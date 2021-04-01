День юмора: водитель одесской маршрутки на время стал «великим комбинатором» (видео)

Водитель одесской маршрутки №168 Вячеслав Мачулка в честь 1 апреля пришел на работу в образе «великого комбинатора» Остапа Бендера.

Как пишет «Думская», маршрутчик надел костюм и белую рубашку с бабочкой, а также фирменную «бендеровскую» фуражку.

За рулем Вячеслав шутил с пассажирами, встречал и провожал их широкой улыбкой. Мужчина рассказал, что решил перевоплотиться, чтобы поднять людям настроение во время пандемии.

«Одесситы немножко уже грузятся морально. Забывают, что такое наши родные одесские праздники. Очень положительно реагируют люди, заходят – улыбаются, хотя сначала подходят к маршрутке в таком депрессивном состоянии, учитывая сегодняшнее состояние в стране. Когда люди выходят, многие говорят спасибо за поднятое настроение», — рассказал Вячеслав Мачулка.

Однако следует отметить, что непраздничный настрой не особо изменил отношение людей к собственной безопасности. Салон маршрутки был, как обычно, набит пассажирами, многие из которых были без масок.

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Фото: Думская, видео: DumskayaTV