В Одессе обстреляли развлекательное заведение на Французском бульваре

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Они сделали несколько выстрелов в сторону здания, а потом швырнули в окно бутылку с зажигательной смесью.
Посрадавших нет, полиция ищет нападавших, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.
Названия заведения, которое подверглось нападению, в официальном сообщении нет. Издание “Думская” при этом со ссылкой на источник в полиции пишет, что развлекательный комплекс Park Residence.
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