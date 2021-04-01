В Одессе обстреляли развлекательное заведение на Французском бульваре

Они сделали несколько выстрелов в сторону здания, а потом швырнули в окно бутылку с зажигательной смесью.

Посрадавших нет, полиция ищет нападавших, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Названия заведения, которое подверглось нападению, в официальном сообщении нет. Издание “Думская” при этом со ссылкой на источник в полиции пишет, что развлекательный комплекс Park Residence.

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