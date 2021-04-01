В Украине запустили новую программу медицинских гарантий

В Украине с 1 апреля начала действовать обновленная программа медицинских гарантий для граждан на 2021 год. Она включает пакет из 35 медицинских услуг.

Эти услуги предоставляются бесплатно, но при наличии заключенной декларации с семейным врачом.

Программой предусмотрены такие виды медицинской помощи: первичная, специализированная и высокоспециализированная помощь, экстренная, паллиативная помощь и реабилитация, медицинская помощь детям до 16 лет и медицинская помощь при беременности и родах.

Бесплатными будут некоторые стоматологические услуги: первичный осмотр, ургентная помощь детям и взрослым, обезболивание.

В Программе медицинских гарантий-2021 предусмотрены бесплатные пакеты стационарной помощи пациентам с COVID-19, а также вакцинация от коронавируса.

Также разрешено посещать ряд врачей без направления гинеколога, психиатра, нарколога, фтизиатра, педиатра, стоматолога для оказания ургентной помощи.