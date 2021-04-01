В Одессе облили нечистотами памятный знак в честь бойцов АТО

В Одессе неизвестные осквернили памятный знак, установленный на месте будущего мемориала в память о павших воинах АТО.

Об этом сообщил в Facebook участник боевых действий в зоне АТО Валерий Пузик.

«Памятный знак погибшим солдатам АТО в Одессе неизвестные облили фекалиями», – написал мужчина.

После обеда закладной камень отмыли, но на плитке остались пятна, а нечистоты оказались на клумбе и долго источали свой «аромат».

В областном Главке Нацполиции подтвердили факт вандализма и заявили, что по данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее в Одессе презентовали концепцию будущего мемориала, посвященного памяти павших воинов АТО.

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Фото: Facebook Валерия Пузика