В Одессе облили нечистотами памятный знак в честь бойцов АТО

В Одессе неизвестные осквернили памятный знак, установленный на месте будущего мемориала в память о павших воинах АТО.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Об этом сообщил в Facebook участник боевых действий в зоне АТО Валерий Пузик.
«Памятный знак погибшим солдатам АТО в Одессе неизвестные облили фекалиями», – написал мужчина.
После обеда закладной камень отмыли, но на плитке остались пятна, а нечистоты оказались на клумбе и долго источали свой «аромат».
В областном Главке Нацполиции подтвердили факт вандализма и заявили, что по данному факту проводится проверка.
Напомним, ранее в Одессе презентовали концепцию будущего мемориала, посвященного памяти павших воинов АТО.
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Фото: Facebook Валерия Пузика
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