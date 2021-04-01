Открытие улицы Водопроводной в Одессе перенесли на 10 дней – кто виноват?

В Одессе затянулся ремонт улицы Водопроводной, который ранее городские власти обещали закончить к 1 апреля. Сейчас в мэрии обещают открыть улицу к 10 апреля.

Как отметили в Одесском горсовете, дорогу обещали открыть к 1 апреля, если не будет дождей. А так как конец марта выдался дождливым, сроки пришлось сдвинуть ориентировочно на неделю.

«Теперь должны закончить к 10 апреля, но это если снова не пойдут дожди. На выходные обещают опять ухудшение погоды», — пояснили в мэрии.

Напомним, в конце января этого года стартовал второй этап ремонта одесского Новощепного ряда, в связи с чем перекрыли часть улицы Водопроводной – на участке от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная». В итоге возникло немало «пробочных» проблем, сложностей с пешеходным переходом рядом на этом участке и автозаторами.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета