Грозные фанаты, хозяйственные депутаты и очереди на прививку: новости Одессы за 18 июля

В воскресение, 18 июля 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких знаковых событиях в Украине, Одессе и Одесской области.

Больше всего удивил ажиотаж в центрах вакцинации от коронавируса: она длится уже два месяца, но такого большого числа посетителей там не наблюдалось. Возможно, дело в появлении новой вакцины Пфайзер, которой люди больше доверяют, или одесситы испугались штамма «Дельта», более агрессивно формы болезни.

Пока одни стремятся защитить себя и окружающих от опасной болезни, другие игнорируют правила безопасности, еще и скандалят почем зря. Впрочем, в салоне самолета такое поведение быстро пресекают: не одел маску – на выход, пусть даже ты и «авторитет».

Пока все отдыхают, пограничники несут службу: то патроны в автомобиле найдут из Америки найдут, то крабов в море спасают от браконьеров.

Ну и фанаты с депутатами тоже удивили. Фанаты футбольного клуба «Черноморец» потребовали от руководства команды уволить ее главного тренера. Он, вишь, в киевском «Динамо» работал, а этот столичный клуб одесские болельщики почему-то особенно не любят.

А депутат горсовета Петр Обухов решил помыть разметку на площади Толбухина. С помощью воды и из бутылки и губки. Ну, а почему бы и нет? Причина-то была серьезная.

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