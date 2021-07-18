Пассажир рейса Одесса-Анталия (QU871) отказался надеть защитную маску в салоне самолета, когда его об этом попросил персонал авиакомпании. Более того – устроил скандал. Пришлось вызывать охрану, которая вывела его из самолета, потому что он задерживал рейс.

Видеозапись инцидента опубликовало издание УСИ Онлайн.

Свой отказ надеть маску мужчина пояснил тем, что он является неким «авторитетом». При том, что в условиях пандемии коронавируса ношение защитной маски при посадке в самолет предусмотрено правилами перелета.

Из-за скандала, учиненного мужчиной, вылет рейса задерживался. Поэтому, когда охранники выводили его из салона, другие пассажиры им аплодировали. «Авторитет» же в ответ бросался файлами и бумагами.

Как накажут нарушителя порядка, пока неизвестно.

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Видео УСИ Онлайн, фото 24 канал