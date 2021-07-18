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В Одессе на площади Толбухина исчезла новая разметка: удивительная причина (видео)

В Одессе на площади Толбухина исчезла новая разметка: удивительная причина (видео)

В КП СМЭП пояснили, что разметка на месте. Просто она запачкалась. Надо помыть, и разметка появится снова.

Депутат горсовета Петр Обухов даже провел эксперимент на месте. Выехал на площадь Толбухина, помыл разметку губкой и шампунем, тем самым наглядно продемонстрировал, что она на месте.

Причиной же загрязнения является некачественный битум, используемый при производстве асфальта. При высоких температурах воздуха, какие сейчас как раз установились, он превращается в липкую пыль, пристает к колесам автомобилей, а те уже оставляют его на разметке.

В КП СМЭП обещают на следующей неделе разметку помыть .

Надеюсь, что в более прохладную погоду такой проблемы не будет

– написал Петр Обухов у себя в Facebook.

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Фото и видео Петра Обухова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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