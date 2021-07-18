В порту Одессы собака обнаружила гору патронов: что еще находят пограничники? (видео)

Сейчас многие украинцы покупают автомобили на аукционах в США, там они стоят намного дешевле. Но часто в таких машинах находят запрещенные к ввозу в страну предметы.

Об этом том сообщила пресс-служба Одесского пограничного отряда.

Последний пример – в салоне «Доджа» под задним сидением в полиэтиленовом пакета лежали 185 патронов к пистолету калибра 9 мм. Опасный груз нашла служебная собака.

Еще 70 боеприпасов к огнестрельному оружию калибра 5,6 мм и 1 – калибра 12 мм нашли в автомобиле «Форд Фокус» в пункте пропуска “Черноморский морской порт”.

А всего с начала года в контейнерах мелкими партиями пограничниками было обнаружено почти 1400 патронов, 18 единиц оружия и более 400 г наркотических веществ.

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Фото и видео пресс-службы Одесского пограничного отряда