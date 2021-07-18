Одесские пограничники спасли в Черном море 1000 крабов (видео)

Браконьеры в районе острова Джарылгач расставили 165 сетей-краболовок и растянули 200-метровую сеть на рыбу. Пограничники конфисковали орудия незаконного лова, а морских обитателей выпустили на свободу.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Ловушки и сеть нашли на мелководье возле острова Джарылгач. Для морских жителей это очень комфортное место для жизни.
Но об этом известно браконьерам, которые занимаются незаконным морским промыслом.
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Фото и видео пресс-службы Государственной пограничной службы Украины