Чем вызван такой ажиотаж, точно не известно. Возможно, люди хотят привиться от COVID-19 именно вакциной от Пфайзер-Бионтек, которая стала доступна только с сегодняшнего дня. Или жители города испугались нового штамма коронавируса «Дельта» – он более заразный и осложнения от него тяжелее.

На многочисленных фото и видео, которые одесситы выкладывают в соцсетях, видны большие очереди в центры вакцинации, расположенные в торговых центрах в разных районах города.

Что в «Семье» на поселке Котовского, что в Fontаn Sky в центре города – везде сотни людей вынуждены ждать 40-50 минут, чтобы получить заветную прививку.

Массовая вакцинация от COVID-19 длится в Одессе уже 2 месяца, но такого наплыва желающих привиться еще не было.

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Фото УСИ, 8 News; видео Курс Одесса