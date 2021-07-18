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Фанаты «Черноморца» потребовали выгнать главного тренера – или они устроят беспорядки 

Фанаты «Черноморца» потребовали выгнать главного тренера – или они устроят беспорядки 

Кроме отставки главного тренера Юрия Мороза болельщики хотят, чтобы команду покинули игроки из «Динамо» Киев.

Об этом изданию УСИ Онлайн сообщил спортивный блогер Антон Терехов.

Свой ультиматум болельщики выставил 17 июля. На тренировочную базу футбольного клуба в Совиньоне пришло около 80 человек.

Причина такой нелюбви к новому главному тренеру в том, что он выходец и киевского «Динамо». А одесские фанаты исторически не любят этот футбольный клуб.

А сейчас опасаются, что «Черноморец» с новым тренером превратится в фарм-клуб (команда, готовящая кадры для более сильного клуба) столичной команды.

Намерения у фанатов серьезные. Если руководство «Черноморца» не выполнит их требования, они грозятся срывать матчи команды и устраивать на них беспорядки.

Но клуб, скорее всего, по мнению блогера, не пойдет на уступки болельщикам. В ответ на их ультиматум будут усилены меры безопасности.

Фанаты против Черноморца

Фанаты пришли на базу “Черноморца” со своими требования об отставке гланого тренера Юрия Мороза

призыв фанатов

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Фото УСИ Онлайн, Sport.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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