Говорит по-английски и осваивает программирование: домашнее обучение на примере юного одессита

Нервная система стала спокойнее, знания глубже, а общение со сверстниками более качественным. Такие результаты у 11-летнего Владислава, который уже третий год учится дистанционно в частной школе. Опытом домашнего обучения с «Одесской жизнью» поделилась мама мальчика Евгения Средницкая.

Времени меньше, а эффективность больше

Изначально Владислав пошел учиться, как и большинство детей, очно. Первый и второй класс он прозанимался в школе, но такая форма ему не подошла. Семья решила перевести его на домашнее обучение. Сейчас мальчик уже в 5-ом классе.

«По характеру Владислав интроверт. Ему тяжело находиться длительное время среди множества других детей — проще обучаться самому или в маленьких группах. Чтобы прийти в себя после занятий в школе, ему требовался час. Такая у него особенность. Когда мы начали заниматься дома, то выяснилось, что у него по некоторым предметам есть пробелы — нам пришлось их восстанавливать. И это несмотря на то, что сын был отличником и в чём-то даже опережал одноклассников», — вспоминает Евгения.

У юного одессита есть чёткий учебный план, но требований к графику занятий нет. Это значит, что расписание можно планировать самостоятельно и проводить меньше времени за уроками, чем в обычной школе.

«В разные периоды мы ходили на бадминтон, дзюдо, карате… Но школьный режим забирал много времени. Необходимо было проводить по 5-6 часов в школе. Теперь на уроки мы тратим гораздо меньше времени, а эффективность занятий стала выше. Дома он лучше усваивает информацию, нервная система стала спокойнее. Какие-то темы мы можем изучать глубже, разбирать подробнее непонятные моменты, а то, что легко или неинтересно, проходить быстрее», — рассказывает мама мальчика.

Программирование, плавание и английский

На домашнем обучении у мальчика появилось больше возможностей для занятий спортом и хобби. Он рисует, ходит на плавание, шахматы, изучает английский язык и уже свободно говорит на нём. Еще Владислав осваивает программирование и пробует разрабатывать игры. «У него получается. В идеале он сможет развиваться в этой сфере и дальше. Если говорить об обычной школе, то там информатика преподается скучно, а на курсах ему заниматься интереснее», — отмечает Средницкая.

Однако дистанционная форма обучения подходит не для всех семей, признаётся Евгения. В таком случае на родителей ложится большая нагрузка. По сути, они становятся еще и учителями, так как готовиться к урокам нужно самим, иначе позитивного результата не будет:

«Большую часть предметов объясняю я, кое-что сын уже сам осваивает. Но в любом случае я просматриваю и систематизирую весь учебный материал».

Друзья по интересам

Домашнее обучение не помешало Владиславу развивать коммуникативные способности — он заводит дружбу по интересам:

«В условиях домашнего образования общения со сверстниками меньше, чем в школе. Но при этом оно становится более качественным. Во-первых, есть друзья по интересам на тех тренировках, которые посещает Владислав. С этими ребятами он на одной волне. Во-вторых, он может познакомиться с кем-то на прогулках и поддерживать отношения вне школьных обучений. В плане социализации мой ребёнок хорошо развит. Он уже несколько лет самостоятельно передвигается по городу, может сходить в магазин и купить продукты по списку. Он прекрасно остается сам и организовывает свой день, составляет и выполняет план. Это очень важные навыки».

Нет командной работы

По мнению Евгении, минусом дистанционного образования является отсутствие командной работы:

«Мы пока думаем, как организовать проект с другими детьми, которые учатся также дома. Сейчас ребёнок сам отвечает за свои поступки. У него есть задание – он его выполнил, если не получается, то разбираем почему. Работа в команде предполагает ответственность всех участников процесса за совместное создание чего бы то ни было. У нас такой практики пока нет. Но в обычных школах подобной работы тоже мало».

Фото из архива Евгении Средницкой