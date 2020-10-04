Одесский кинофестиваль: гран при достались мультику и молодежному фильму 

Главный приз фестиваля, по традиции, вручается по итогам зрительского голосования.

В этом году, в двух основных программах – Национальной и Международной, призы достались украинскому мультфильму “Виктор_робот” режиссера Анатолия Лавренишина и молодежному фильму “Ужин в Америке” (реж. Адам Ремейер) производства США.

Профессиональное жюри проголосовало иначе. В Национальной программе лучшим был назван документальный фильм румынских и украинских кинематографистов “Не все будет хорошо” , в международной программе выбор жюри пал также на отечественный фильм режиссера Валентина Васяновича “Атлантида”. Кстати, этот фильм уже “прозвучал” на Венецианском фестивале, где победил в номинации “Горизонты”, а 24 сентября украинский оскаровский комитет решил, что этот фильм представит Украину на “Оскаре”.

Лучшей украинской короткометражкой стал фильм режиссера Матьо Гримар “Прощай, Головин!”.

Отрадно, что в этом году, представители украинского кино не “сходили со сцены” (если, конечно, так можно сказать об онлайн трансляции) во время объявления итогов фестиваля. Так, лучшим документальным фильмом назвали “Военные каникулы” копродукции Германии и Украины. Журналисты-кинокритики лучшим назвали украинский документальный фильм “Бес” Егора Трояновского , а лучшей украинской короткометражкой фильм “Чачьо” (реж. Виталий Гавура).

Награду за лучшую актерскую работу в Национальном конкурсе получила Мария Хомутова за роль в фильме “Двое”, (реж. Владислав Ветров). Фильм Адриана Пирву и Елены Максьом “Не все будет хорошо” получил еще и награду “Лучшая режиссерская работа”.

Особо жюри отметило фильм словацкого режиссера Ивана Остроховского “Служители” и работу режиссера из Судана “Ты умрешь в двадцать” Амджаж Абу-Алала.

Хорошей фестивальной традицией является вручение специального приза за вклад в киноискусство. В этом году его получил украинский режиссер и сценарист Роман Балаян. Его фильмы “Полеты во сне и наяву”, “Леди Макбет Мценского уезда” , “Храни меня мой талисман” уже давно вошли в списки классики мирового кино.

Приятным бонусом для всех любителей кино стало то, что фестивальные фильмы останутся доступными онлайн на платформе ОМКФ вплоть до 11 октября. Так, можно будет составить свое мнение не только о фильмах-победителях, но и о фильмах внеконкурсных программ и ретроспектив, посмотреть лучшие фильмы мировых кинофестивалей. Кроме того, в открытом доступе остаются и записи встреч с творческими группами и режиссерами конкурсных лент.

Фото пресс-службы ОМКФ