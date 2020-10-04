Новости Одессы и Одесской области

В Украине выбрали лучшего учителя

В Украине выбрали лучшего учителя

Победителем ежегодной национальной премии Global Teacher Prize стал учитель из города Залещики Тернопольской области Василий Дьяков.

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Об этом сообщили организаторы конкурса.

Василий Дьяков преподает историю, гражданское образование и основы здоровья. В качестве приза он получил 250 тысяч гривен, поездку на образовательное событие Global Education and Skills Forum и один год бесплатного обучения от организатора премии — «Освитории».

Дьяков является «Заслуженным учителем Украины», в прошлом году победил в конкурсе «Учитель года», а 59 его учеников выигрывали конкурсы Малой академии наук Украины.

Напомним, в ТОП-10 Global Teacher Prize-2020 прошел учитель информатики из одесской школы №65 Олег Пустовойт, а в ТОП-50 попала еще одна одесситка — Виктория Хоменко, которая преподает химию в УВК №84.

Конкурс Global Teacher Prize Ukraine проводится с 2017 года и популяризирует профессию учителя. Премией награждаются преподаватели, которые используют инновационные подходы в образовании. В этом году анкеты на участие подали почти 3 тысячи человек.

Фото: osvitoria.media

Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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